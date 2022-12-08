Барбоза высказался о матче Нидерланды - Аргентина

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от поединка национальных сборных Нидерландов и Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«У команды ван Галя есть шанс. Нидерланды играют более компактно. А Аргентина, как и всегда, зависит от гения Месси. Если Лео будет в форме, будет в духе - будет тяжело», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Матч Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Команда, победившая в этой встрече, сыграет в полуфинале против Бразилии или Хорватии.