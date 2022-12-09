Сборная Нидерландов отыграла один мяч у команды Аргентины

Во второй матч дня на чемпионате мира вернулась интрига. Сборная Аргентины вела в игре с Нидерландами с запасом в два мяча после точных ударов Науэля Молины с игры и Лионеля Месси с пенальти. За семь минут до свистка об окончании основного времени нидерландцы отыграли один мяч. Последовала подача от Стивена Бергёйса, и в центре штрафной Ваут Вергхорст здорово сыграл головой, пробив с отскоком от газона в дальнюю часть ворот, а голкипер не выручил.

Победителя в этой паре уже ждет сборная Хорватии. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.