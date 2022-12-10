Пепе: «Отдайте кубок Месси»

Центральный защитник сборной Португалии Пепе недоволен выбором судьи на матч четвертьфинала чемпионата мира против Марокко.

Португальцы проиграли (0:1) и покинули турнир, а Пепе остался недоволен работой аргентинского арбитра Факундо Тельо и самим фактом его назначения на данный матч: «Это просто немыслимо, учитывая вчерашние события и жалобы Месси. Исходя из того, что мы увидели сегодня, они могут просто отдать Месси кубок», – цитирует Relevo ветерана сборной Португалии.

Во вчерашнем поединке сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти. В полуфинале аргентинцы сыграют против Хорватии, а Марокко встретится с победителем противостояния Англия – Франция.