Колыванов: Я не верю в сборную Нидерландов в матче с Аргентиной

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Сборная Аргентины прибавила в последних матчах. Я в команду Нидерландов не так верю: чуть выше аргентинская сборная по классу», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Специалист отметил, что у Аргентины есть цель — выиграть чемпионат мира для Лионеля Месси, ведь у обладателя «Золотых мячей» нет самого главного трофея в карьере.

В 1/8 финала чемпионата мира аргентинцы одолели Австралию (2:1), а нидерландцы оказались сильнее США (3:1).

Матч Нидерланды – Аргентина состоится завтра, 9 декабря, начало четвертьфинальной встречи запланировано на 22:00 по мск.