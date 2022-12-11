Кирьяков считает матч Аргентины и Нидерландов лучшим на чемпионате мира

Матч, в котором сборная Аргентины обеспечила себе место в полуфинале чемпионата мира, переиграв в серии пенальти команду из Нидерландов, можно считать лучшим на катарском Мундиале. Так считает Сергей Кирьяков, бывший нападающий российской сборной. Напомним, что аргентинцы уверенно вели со счетом 2:0, но растеряли преимущество и были вынуждены пройти через серию пенальти.

- Считаю, что это был лучший матч чемпионата мира - и по сюжету, и по качеству футбола. Но голландцы потеряли много сил, которых не хватило на дополнительное время и серию пенальти, - цитирует слова Кирьякова «РИА Новости».