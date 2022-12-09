«Реал» вышел на связь с «Бенфикой», чтобы обсудить переход Фернандеса

Мадридский «Реал» вышел на контакт с представителями лиссабонской «Бенфики», чтобы обсудить потенциальный переход полузащитника Энцо Фернандеса. По информации от португальского издания O Jogo, «королевский клуб» хочет пополнить свои ряды молодым хавбеком летом 2023 года.

Ранее ходили слухи, что Фернандес для «Реала» является главной альтернативой Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», которого оценивают в 150 миллионов евро. Ранее ходили слухи, что за Энцо «Бенфика» попросит 80 миллионов.

Фернандес является одним из лучших игроков сборной Аргентины на этом чемпионате мира. На счету полузащитника один гол и результативная передача на турнире.