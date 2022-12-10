Андронов грубо оскорбил Месси и Паредеса

Известный журналист и телекомментатор Алексей Андронов резко раскритиковал игру сборной Аргентины в четвертьфинальном матче против соперников из Нидерландов (2:2 по ходу овертайма).

- Карлик, *** [занимайся оральным сексом]! Вместе со своей сборной (символ фекалий), хамов и симулянтов!

А Паредесу-***[нечистокровному] - я надеюсь, однажды сломают ногу! Открытым переломом, чтоб я видел!!! Козлина заработала 2 желтые в одном эпизоде, но отскочила (пока)… - резко высказался Андронов в Телеграме, имея в виду капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и полузащитника Леандро Паредеса.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.