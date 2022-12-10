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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Андронов грубо оскорбил Месси и Паредеса

10 Декабря 2022 • 00:30 Комментировать (2)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Известный журналист и телекомментатор Алексей Андронов резко раскритиковал игру сборной Аргентины в четвертьфинальном матче против соперников из Нидерландов (2:2 по ходу овертайма).

- Карлик, *** [занимайся оральным сексом]! Вместе со своей сборной (символ фекалий), хамов и симулянтов!

А Паредесу-***[нечистокровному] - я надеюсь, однажды сломают ногу! Открытым переломом, чтоб я видел!!! Козлина заработала 2 желтые в одном эпизоде, но отскочила (пока)… - резко высказался Андронов в Телеграме, имея в виду капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и полузащитника Леандро Паредеса.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Алексей Андронов Леандро Паредес сборная Нидерландов
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Комментарии (2)
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Alex1972
10 Декабря 2022 в 01:15
Наверное, нажрался... Мы ему простим это... Бывает...
ARTUR
10 Декабря 2022 в 00:42
Какая отвратительная харя у этого свина Андронова..ужас..
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