Месси поссорился с ван Галем после четвертьфинала ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вступил в конфликт с главным тренером национальной команды Нидерландов Луи ван Галем после поединка ¼ финала чемпионата мира – 2022.

После завершения встречи 35-летний нападающий подбежал к скамейке запасных «оранжевых» и на повышенных тонах пообщался с наставником. Суть разногласий между сторонами пока неизвестна.

Напомним, что игровое время матча завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти аргентинцы оказались точнее нидерландцев – 4:3.

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