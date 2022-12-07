Дюмфрис: «Сборной Нидерландов есть к чему стремиться»

Защитник национальной команды Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал предстоящий матч со сборной Аргентины.

Футболист, говоря о звезде аргентинской команды, Лионеле Месси, заметил, что противостояния в футболе не могут быть выиграны лишь благодаря одному-единственному спортсмену.

«Сборной Нидерландов есть к чему стремиться, но в данный момент мы находимся на подъёме», - приводит слова Дюмфриса NOS.

Поединок между европейской и южноамериканской сборными состоится в ближайшую пятницу, девятого ноября. Свисток к началу четвертьфинального матча главный арбитр даст в 22:00.