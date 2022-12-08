Силкин — о матче Нидерланды – Аргентина: «Кто первый воспользуется ошибкой, тот и будет фаворитом»

Российский тренер Сергей Силкин высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды – Аргентина.

«Трудно сказать, кто сильнее. Индивидуально очень сильный игрок Месси, а командная игра у Голландии сейчас неплохая, одна из лучших, слабых мест не видно. Кто первый воспользуется ошибкой, тот и будет фаворитом», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению специалиста, игра будет осторожной, но когда забьют первый мяч, команды начнут раскрываться.

Четвертьфинальная встреча между Нидерландами и Аргентиной пройдет завтра, 9 декабря, начало матча запланировано на 22:00 по мск.