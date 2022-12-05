Лисандро Мартинес: «У Нидерландов есть очень хорошие футболисты»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира, где его команде предстоит встретиться с Нидерландами. Напомним, сам Мартинес провёл несколько лет в этой стране, защищая цвета амстердамского «Аякса».

«У Нидерландов есть несколько очень хороших игроков. Мы должны быть максимально подготовленными. Свяжусь ли я с кем-нибудь из бывших товарищей по команде из «Аякса»? Думаю, я отправлю им текстовое сообщение», – цитирует футболиста AD.nl.

Матч между Нидерландами и Аргентиной состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.