Менее чем за полтайма Вегхорст забил столько же мячей за сборную, сколько за все предыдущие матчи

Ваут Вегхорст, выйдя на замену на 78-й минуте матча со сборной Аргентины в рамках четвертьфинала Кубка мира в Катаре, удивил дважды - сперва он сократил отставание в счете, а на последней компенсированной минуте сумел протолкнуть мяч в ворота сборной Аргентины еще раз, сделав дубль.

Как оказалось, 30-летний рослый нападающий за менее чем полтайма забил за сборную Нидерландов ровно столько же мячей, сколько во всех предыдущих матчах за национальную команду.

Чем-то эта история напоминает появление Оливера Бирхоффа в финале чемпионата Европы 1996 года - малоизвестный до этого игрок забил два мяча в ворота чехов и принес Германии победу в ЧЕ-1996.