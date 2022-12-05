Краай-младший: «Если ван Галя спросят бельгийцы, он на 99,99% согласится с предложением»

Бывший игрок национальной сборной Нидерландов, ныне футбольный аналитик Ханс Краай-младший высказался о наставнике команды Луи ван Гале.

«Одно я знаю наверняка. Если ван Галя спросят бельгийцы, он на 99,99% согласится с предложением [работать в сборной страны]. Почему он должен останавливаться? Это прекрасное время, чтобы вступить в проект», - приводит слова спортсмена Voetbalkrant.

Команда Бельгии к настоящему моменту уже вылетела с чемпионата мира – 2022 в Катаре, Нидерланды продолжат борьбу за титул матчем со сборной Аргентины со звёздным южноамериканцем Лионелем Месси в составе.