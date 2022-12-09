Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Аргентиной

В субботу вечером сборная Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира будет играть против Аргентины. Рулевой «оранжевых» Луи ван Галь решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд, де Йонг, де Рон, Классен, Гакпо, Депай.

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что на прошлой стадии мундиаля – в 1/8 финала – сборная Нидерландов обыграла США со счётом 3:1.