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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бергвейн и Депай выйдут в основе сборной Нидерландов на матч с Аргентиной

09 Декабря 2022 • 15:44 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
Через 4 ч. 28 мин.

Нападающие Стевен Бергвейн и Мемфис Депай выйдут в основном составе сборной Нидерландов на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Аргентины. Об этом сообщает Vandaag Inside.

Лучшим бомбардиром команды на этом чемпионате мира является Коди Гакпо, у которого на счету три гола в групповом этапе. В сегодняшней матч против Аргентины форвард ПСВ сыграет чуть выше на позиции «десятки», где ранее действовал Дэви Классен.

Напомним, Мемфис Депай ранее заявил, что ему удобней всего выступать в связке с Бергвейном, а не Гакпо. Матч между Нидерландами и Аргентиной стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона ПСВ Мемфис Депай Стевен Бергвейн Коди Гакпо сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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