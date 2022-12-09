Бергвейн и Депай выйдут в основе сборной Нидерландов на матч с Аргентиной

Нападающие Стевен Бергвейн и Мемфис Депай выйдут в основном составе сборной Нидерландов на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Аргентины. Об этом сообщает Vandaag Inside.

Лучшим бомбардиром команды на этом чемпионате мира является Коди Гакпо, у которого на счету три гола в групповом этапе. В сегодняшней матч против Аргентины форвард ПСВ сыграет чуть выше на позиции «десятки», где ранее действовал Дэви Классен.

Напомним, Мемфис Депай ранее заявил, что ему удобней всего выступать в связке с Бергвейном, а не Гакпо. Матч между Нидерландами и Аргентиной стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.