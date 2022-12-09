Канчельскис — о матче Нидерланды – Аргентина: «Думаю, эта игра дойдёт до серии пенальти»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался в преддверии матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Не вижу фаворита в этом матче. Встретятся две великие команды. Думаю, что этот матч дойдет до серии пенальти», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат». Эксперт отметил, что в группе была возможность допустить ошибку, как это произошло у Аргентины, но сейчас ошибок быть не может.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды – Аргентина состоится сегодня, 9 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.