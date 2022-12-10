​Дюмфрис получил красную карточку во время празднования Аргентины

В сети продолжают появляться видео, которые более подробно раскрывают то, что произошло после финального свистка в матче Аргентина – Нидерланды. Когда Лаутаро Мартинес реализовал решающий пенальти, некоторые игроки «альбиселесте» принялись дразнить соперников, вероятно, в ответ на их провокационные действия во время серии. Дензел Дюмфрис серьёзно разозлился и бросился к празднующим аргентинцам выяснять отношения. Арбитр показал Дюмфрису вторую жёлтую и дальше красную карточку.

В полуфинале чемпионата мира аргентинцы сразятся с хорватами, которые накануне победили бразильцев.

Стало известно, почему игроки Аргентины дразнили соперников после победы