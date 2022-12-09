Месси - в основе Аргентины на битву с Нидерландами

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины будет играть против Нидерландов. Наставник «альбиселесте» Лионель Скалони принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Эмилиано Мартинес, Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес, Молина, Акунья, де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

Сборные Аргентины и Нидерландов начнут сражение за место в 1/2 финала чемпионата мира в 22:00 по московскому времени. Следить за событиями поединка можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что в 1/8 финала сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1.