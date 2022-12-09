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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси - в основе Аргентины на битву с Нидерландами

09 Декабря 2022 • 20:44 Комментировать (1)
Нидерланды
0:0
Аргентина
1-й тайм

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины будет играть против Нидерландов. Наставник «альбиселесте» Лионель Скалони принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Эмилиано Мартинес, Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес, Молина, Акунья, де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес. 

Сборные Аргентины и Нидерландов начнут сражение за место в 1/2 финала чемпионата мира в 22:00 по московскому времени. Следить за событиями поединка можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что в 1/8 финала сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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Комментарии (1)
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kutty
09 Декабря 2022 в 21:34
Голландцам нужно прыгнуть выше крыши! и дело не в Месси..
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1
1
8.00 4.80 1.42
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Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
0
0
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