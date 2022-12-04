Нигматуллин — о победе Аргентины над Австралией: «В этом матче могло произойти чудо»

Известный российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о победе сборной Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира над Австралией (2:1).

Напомним, что по ходу встречи южноамериканцы вели со счётом 2:0, однако на 77-й минуте австралийцы один мяч отквитали, а в самой концовке игры моги вырвать ничью.

«На этом чемпионате мира случается много чудес, и здесь снова могло произойти нечто подобное. Было бы здорово, если бы этот 18‑летний парень забил в концовке, но вратарь выручил», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

В четвертьфинале мундиаля сборная Аргентины встретится с Нидерландами. Этот матч состоится в следующую пятницу, 9 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.