Ван дер Ваарт: «Нидерланды легко обыграют Аргентину 3:0»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт поделился ожиданиями от матча «оранжевых» против Аргентины, который состоится в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

«Это будет легко. Ставлю на победу Нидерландов со счётом 3:0», – сказал ван дер Ваарт в эфире телеканала NPO.

Напомним, ван дер Ваарт в 2010 году становился серебряным призером чемпионата мира в Южной Африке, где Нидерланды проиграли в финале Испании. Также в коллекции у футболиста есть бронзовая медаль Евро-2004.

Стартовый свисток матча между Нидерландами и Аргентиной ожидается 9 декабря в 22:00 по московскому времени.