Аке: «Будет очень трудно остановить Месси»

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке высказался о предстоящей встрече со сборной Аргентины и Лионелем Месси.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира пройдёт 9 декабря. По словам футболиста «Манчестер Сити», в настоящий момент «оранжевые» набираются сил, а разбор предстоящего соперника состоится позднее: «Сейчас у нас свободные дни, мы отдыхаем, поэтому пока не обсуждали этот вопрос. Месси – один из лучших в истории, остановить его будет очень трудно, но дело, конечно, не только в нём. Вся сборная Аргентины хороша, в её составе много других отличных футболистов. Нас ждёт захватывающая игра», – цитирует Sport Натана Аке.

В 1/8 финала сборная Нидерландов оказалась сильнее США (3:1), а Аргентина одолела Австралию (2:1).