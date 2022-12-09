Ван дер Ваарт: «Месси уже «не торт»

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт активно раздает интервью накануне матча Аргентины с Нидерландами, при этом он весьма противоречив в своих оценках. Сперва бывший футболист мадридского «Реала» заявил, что Месси очень хорош на чемпионате мира, но после этого высказался уже иначе - дескать, я играл против него, помню, каким он был, и сейчас он уже «не торт».

- Это Месси? Я играл против настоящего Месси, и я кричал от бессилия, поверьте. За ним невозможно было поспеть. Он был так хорош... А сейчас за ним можно угнаться, - цитирует слова Рафаэля ван дер Ваарта SPORTbible.