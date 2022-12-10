Ширер: «Аргентина - не великая команда, но Месси - гений»

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал чемпионата мира, для этого ей пришлось справиться в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов с Нидерландами. Аргентинцы привычно взяли верх над соперником, который, наоборот, никогда не был особо хорош в исполнении одиннадцатиметровых.

Бывший английский нападающий Алан Ширер впечатлен прошедшей игрой.

- Невероятный матч, особенно с учетом того, что первый удар по воротам был лишь на 33-й минуте. Потом началось сумасшествие. Сборная Аргентины - не великая команда, но Месси - гений, - считает Ширер, слова которого цитирует BBC Sport.