На де Врея претендуют три клуба, два из них – команды со второй половины турнирной таблицы АПЛ

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей в данный момент имеет три варианта для продолжения карьеры. Напомним, в конце сезона у нидерландского футболиста заканчивается контракт с «нерадзурри», после чего он может стать свободным агентом.

Если верить Fc Inter News, в услугах де Врея сейчас заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги – «Астон Вилла» и «Лестер», а также одно команда из испанской Ла Лиги в лице мадридского «Атлетико».

Напомним, «Астон Вилла» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» находится на одну строчку ниже. Что касается мадридского «Атлетико», «матрасники» идут на пятом месте в своём чемпионате, что пока не позволяет им сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.