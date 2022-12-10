Скалони: «Аргентина контролировала игру, мы заслуживали победу в основное время»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о матче против Нидерландов.

Аргентинцы упустили победу на 11-й компенсированной к основному времени минуте, ведя со счётом 2:0 до 83-й минуты. Несмотря на моральное удар, коллектив Скалони нашёл в себе силы на победу в серии послематчевых пенальти.

«Наша команда обладает сильным характером, что позволяет ей справляться с любыми трудностями. Думаю, мы заслужили победу в основное время и не должны были доводить дело до серии пенальти, но не пали духом и смогли выиграть даже так. Мы контролировали игру, однако таков футбол – иногда происходит то, что невозможно предвидеть. Важно не сдаваться, что бы ни случилось», – цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины.