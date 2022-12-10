​Стало известно, почему игроки Аргентины дразнили соперников после победы

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины на чемпионате мира получился жарким. По ходу игры на поле было много эмоций, грубости, провокаций и карточек. Боевой настрой перенёсся и в серию пенальти. После успешной решающей попытки некоторые игроки аргентинкой сборной принялись дразнить побеждённых соперников. Из-за этого «альбиселесте» столкнулись с критикой.

Теперь в сети появилось видео, снятое с камеры над стадионом. Это видео объясняет реакцию игроков из Аргентины. Дело в том, что по ходу серии пенальти футболисты сборной Нидерландов применяли психологические приёмы. Так, например, когда Энцо Фернандес шёл пробивать пенальти, к нему подошёл сначала один соперник (игрок находился в центральном кругу, но проделал путь к идущему Фернандесу, чтобы что-то ему сказать), а затем и другой (который пробивал ранее). Позже нидерландцы демонстративно радовались неудачному удару Фернандеса.

Далее игроки Нидерландов пытались сбить с толку и Лаутаро Мартинеса, нанёсшего в итоге решающий удар. Сразу несколько футболистов «оранжевых» подошли к игроку перед ударом и что-то ему говорили.

Сборная Аргентины в полуфинале мундиаля сыграет против Хорватии 13 декабря.