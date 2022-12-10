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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Стало известно, почему игроки Аргентины дразнили соперников после победы

10 Декабря 2022 • 16:12 Комментировать (3)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины на чемпионате мира получился жарким. По ходу игры на поле было много эмоций, грубости, провокаций и карточек. Боевой настрой перенёсся и в серию пенальти. После успешной решающей попытки некоторые игроки аргентинкой сборной принялись дразнить побеждённых соперников. Из-за этого «альбиселесте» столкнулись с критикой.

Теперь в сети появилось видео, снятое с камеры над стадионом. Это видео объясняет реакцию игроков из Аргентины. Дело в том, что по ходу серии пенальти футболисты сборной Нидерландов применяли психологические приёмы. Так, например, когда Энцо Фернандес шёл пробивать пенальти, к нему подошёл сначала один соперник (игрок находился в центральном кругу, но проделал путь к идущему Фернандесу, чтобы что-то ему сказать), а затем и другой (который пробивал ранее). Позже нидерландцы демонстративно радовались неудачному удару Фернандеса.

Далее игроки Нидерландов пытались сбить с толку и Лаутаро Мартинеса, нанёсшего в итоге решающий удар. Сразу несколько футболистов «оранжевых» подошли к игроку перед ударом и что-то ему говорили.

Сборная Аргентины в полуфинале мундиаля сыграет против Хорватии 13 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины сборная Нидерландов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Viva Barcelona
10 Декабря 2022 в 16:45
Всё это не отменяет гниловатость и быдловатость аргентинцев. Они и раньше не гнушались грязными приемами, поэтому надеюсь, что они останутся в очередной раз без Кубка мира. Надеюсь, Хорватия в полуфинале, или в финале Франция, Англия, хотя бы даже Португалия спустят их с небес на землю.
Alex1972
10 Декабря 2022 в 16:37
Больше всего их подразнила судьба ... Поэтому - домой, наглецы...
ARTUR
10 Декабря 2022 в 16:19
Я бы этого судью больше на такой уровень НИКОГДА бы не допустил... полный профан .И трус.
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