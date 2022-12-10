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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журналист Мачад: «Если Роналду выиграет мундиаль, через 30 лет его все будут считать лучше Месси» эксклюзив

10 Декабря 2022 • 14:53 Комментировать (2)
Марокко
...
Португалия
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Через 2 ч. 37 мин.

Журналист из Португалии Мичел Мачад в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира, где подопечные Фернанду Сантуша встретятся со сборной Марокко.

Как вам сборная Португалии на этом турнире?

«На данный момент команда просто летит. Я думаю, что в матче со Швейцарией была лучшая коллективная игра на всём турнире. Никто не показывал такой мощный футбол, как сборная Португалии в игре против Швейцарии. И ведь нельзя сказать, что швейцарцы – слабая команда. Мало кто ожидал, что нам будет так просто, но всё было заслуженно. Я не могу сказать, что мне понравилось, как мы играли против Уругвая и Ганы. Матч против Южной Кореи я не беру в расчёт. Понятно, что это был всего лишь эксперимент».

Что в Португалии думают о ситуации с Роналду?

«В Португалии существует разделение мнений по этому поводу. Когда вы достигаете такого величия, сложно обрести чувство реальности. Очевидно, что Роналду на нисходящем этапе своей карьеры, и это нормально. Он должен понять, что его роль в команде уже не может быть прежней. Криштиану не может быть единственным спасителем этой команды. Но это и не означает, что он ей не нужен. Роналду – капитан и должен вести себя в соответствии с этим. В конце концов, он может выиграть титул, нет ничего важнее этого. Если Португалия станет чемпионом мира, лет через 30 никто не вспомнит, что Криштиану сидел на скамейке запасных, но все будут знать, что он лучше, чем Месси».

Какие ожидания от матча против Марокко?

«У Фернанду Сантуша хватило смелости оставить Роналду на скамейке запасных. Как мы видим, он сделал то, что должен был сделать. Не из-за того, что были какие-то разногласия, а сугубо из спортивных соображений. Не вижу причин, чтобы сейчас Роналду вышел в основе, если только Сантуш не придумает, как разместить его и Гонсалу Рамуша вместе. В любом случае, игрок, который сделал хет-трик должен начать матч в основе. Против сборной Марокко пока ни у одной команды не работала атака, но я надеюсь, что сборная Португалии, показав самый выдающийся футбол в прошлой стадии, сейчас также соберется и одержит победу».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Португалии Сборная Марокко
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
10 Декабря 2022 в 15:20
Он привык все на халяву получать, является формально ЧЕ в составе команды, хотя в финале даже не играл.
ингерман
10 Декабря 2022 в 15:18
ай.. баюсь не выиграец.. )))
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