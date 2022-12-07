Буну прокомментировал серию пенальти в матче с испанцами

Один из героев сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал удачный матч против сборной Испании. Накануне марокканцы подарили праздник всей своей 37-миллионной стране, обыграв в серии пенальти испанцев – 3:0, а Буну отбил два удара.

«Серия пенальти, как вы знаете – это немного интуиции плюс немного удачи. Но самое главное – наша победа. Я благодарен всей команде, проделана огромная работа», - цитирует Буну beIN Sports.

10 декабря в четвертьфинале сборная Марокко встретится со вторым триумфатором минувшего вечера – сборной Португалии. «Европейские бразильцы» безжалостно разобрались с командой Швейцарии – 6:1.