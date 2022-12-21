Титов назвал сборную Марокко главным открытием ЧМ-2022

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о выступлении национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Главным открытием для нас на этом чемпионате стала сборная Марокко. Если мы берём, наверное, наибольший прогресс — это марокканцы», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Также среди открытий чемпионата спортсмен назвал сборную Австралии, вратаря аргентинской команды Эмилиано Мартинеса и, конечно же, яркий финальный поединок турнира, по итогам которого команда Аргентины впервые с 1986 года стала чемпионом мира.