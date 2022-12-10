Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Англия / Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сантуш рассказал, не жалеет ли о решении не выпускать Роналду в стартовом составе

10 Декабря 2022 • 22:22 Комментировать (3)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос о выборе состава на матч четвертьфинала против Марокко.

В прошлый раз Гонсалу Рамуш феноменально заменил 37-летнюю суперзвезду, отметившись тремя голами и результативным пасом против Швейцарии, но с Марокко подобного эффекта не случилось: португальцы так и не забили, уступив с минимальным счётом и покинув турнир. Роналду появился на поле на 51-й минуте, но не сумел перевернуть ход встречи.

«Я не жалею о своих решениях, – заявил на послематчевой пресс-конференции Сантуш, который в скором времени может быть уволен. – Я выбрал наиболее сбалансированный и подходящий для конкретного матча состав, поэтому ни о чём не жалею. Большую часть времени мы контролировали игру», – сказал рулевой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
10 Декабря 2022 в 22:55
был там момент когда он СТОЯ принял мяч , как то пошаркал ножкой и просрал момент как и все остальные , нужно жалеть что выпустил его ..
Bathet30
10 Декабря 2022 в 22:39
Роналду должен был выпругнуть из штанов, чтобы помочь команде. Но он решил ползти по полю.
Dаvid MU
10 Декабря 2022 в 22:31
С Роналду проиграть еще сильнее могли... я посмотрел его игру после его выхода, брак на браке
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1
0
5.40 3.65 1.73
Видео
Перерыв
Англия Англия
Франция Франция
0
1
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гризманн превзошёл достижение Зидана и Анри 1
22:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Бразилии мечтают о приглашении Гвардиолы, но пока что выбирают среди других кандидатов
22:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция не проигрывала в последних 24 матчах ЧМ, когда забивала первой
22:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Потенциальный судейский скандал: сборная Англии могла получить пенальти за снос Кейна
22:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лизаразю: «Жиру переубедил публику и Дешама»
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуш рассказал, не жалеет ли о решении не выпускать Роналду в стартовом составе 3
22:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Франции забила англичанам благодаря дальнему бильярдному выстрелу Тчуамени
22:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корреспондент из Лиссабона: «Люди сочувствуют Криштиану Роналду»
22:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн повторил рекорд сборной Англии по матчам на крупных турнирах
22:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Буфаль: «Надеюсь, в полуфинале Марокко сыграет с Францией»
21:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Беллингем побьёт рекорд Руни в матче против Франции
21:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Амрабат – о выходе Марокко в полуфинал: «Мы заслужили это на 1000%»
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис сегодня установит рекорд сборной Франции по количеству матчей
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 20
21:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер Марокко Реграги: «Перед матчем сказал игрокам, что они должны сотворить историю»
Все новости
Рекомендуем