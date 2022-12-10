Сантуш рассказал, не жалеет ли о решении не выпускать Роналду в стартовом составе

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос о выборе состава на матч четвертьфинала против Марокко.

В прошлый раз Гонсалу Рамуш феноменально заменил 37-летнюю суперзвезду, отметившись тремя голами и результативным пасом против Швейцарии, но с Марокко подобного эффекта не случилось: португальцы так и не забили, уступив с минимальным счётом и покинув турнир. Роналду появился на поле на 51-й минуте, но не сумел перевернуть ход встречи.

«Я не жалею о своих решениях, – заявил на послематчевой пресс-конференции Сантуш, который в скором времени может быть уволен. – Я выбрал наиболее сбалансированный и подходящий для конкретного матча состав, поэтому ни о чём не жалею. Большую часть времени мы контролировали игру», – сказал рулевой.