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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Оставьте Роналду в покое!» - тренер Португалии

09 Декабря 2022 • 15:27 Комментировать
Марокко
...
Португалия
1 5.70 X 3.70 2 1.73
10.12 18:00

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш призвал общественность снизить давление на Криштиану Роналду.

На днях в прессе ходили слухи о том, что Криштиану Роналду мог покинуть сборную Португалии из-за непопадания в основной состав на матч чемпионата мира.

«Оставьте Роналду в покое! Он не заслуживает этого, учитывая то, что он сделал для португальского футбола», - сказал Сантуш, чьи слова приводит A Bola.

Сантуш признался, что у него была беседа с Роналду насчёт непопадания в состав.

«Я не объясняю всем игрокам, почему они не попали в состав. Но с Роналду я провёл разговор, потому что он капитан, и он столько сделал для нашего футбола… Мне нужно было с ним поговорить», - сказал Сантуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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