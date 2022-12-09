​«Оставьте Роналду в покое!» - тренер Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш призвал общественность снизить давление на Криштиану Роналду.

На днях в прессе ходили слухи о том, что Криштиану Роналду мог покинуть сборную Португалии из-за непопадания в основной состав на матч чемпионата мира.

«Оставьте Роналду в покое! Он не заслуживает этого, учитывая то, что он сделал для португальского футбола», - сказал Сантуш, чьи слова приводит A Bola.

Сантуш признался, что у него была беседа с Роналду насчёт непопадания в состав.

«Я не объясняю всем игрокам, почему они не попали в состав. Но с Роналду я провёл разговор, потому что он капитан, и он столько сделал для нашего футбола… Мне нужно было с ним поговорить», - сказал Сантуш.