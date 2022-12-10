​Лизаразю: «Новый триумф возможен»

Биксант Лизаразю, бывший французский защитник, входил в состав сборной Франции, которая в 1998 году впервые принесла нации Кубок мира. Сейчас он с интересом следит за катарским чемпионатом мира, где сборная Франции добралась уже до четвертьфинала. Лизаразю считает, что сборной Франции по силам снова выиграть турнир.

- Я надеюсь. В этом турнире очень все сбалансировано, есть большие сюрпризы, посмотрите на Марокко. Англия - похожая по игре на нашу команда. Возможен любой сценарий, - считает Лизаразю, слова которого цитирует Corriere dello Sport.

Трансляция игры между Францией и Англией в формате онлайн будет доступна на нашем сайте.