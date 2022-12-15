Тотти – о спаде Роналду: «Я проходил через подобное, поэтому понимаю его»

Легендарный экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти заявил, что спад Криштиану Роналду напоминает ему закат его собственной карьеры.

Недавно 37-летний португалец покинул «Манчестер Юнайтед», где потерял место в стартовом составе, а чуть позднее потерпел неудачу на чемпионате мира, не показав привычный уровень.

«Глядя на Роналду в последние несколько месяцев, я словно вновь переживаю свой собственный опыт. Я знаю, каково это, когда ты долгие годы был на вершине, а затем становишься ненужным. Он в любом случае заслуживает уважения», – приводит Football Italia слова Тотти, завершившего карьеру в 2017 году.