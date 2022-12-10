Сборная Марокко наказала португальцев за грубую ошибку вратаря

В субботу на чемпионате мира сборные Марокко и Португалии бьются за выход в стадию 1/2 финала турнира. Первый тайм был не очень событийным, и реально опасных моментов почти не было. Тем не менее, счет был открыт в конце первой половины встречи.

На 42-й минуте Яхья Аттият-Аллах выполнил высокую подачу с левого фланга, и в центре штрафной Юссеф Эн-Несири перепрыгнул защитника и голкипера, который ошибся на выходе, после чего головой переправил мяч в уже пустые ворота.

Счет стал 1:0. Победитель этого поединка сыграет против сборной Англии или Франции. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.