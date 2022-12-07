Португалия вышла в четвертьфинал ЧМ лишь в третий раз в истории

Не так часто сборная Португалии пробивается в четвертьфинал чемпионатов мира, как хотелось бы её болельщикам. Так, «европейских бразильцев» не было в 1/4 финала мирового первенства 16 лет – с 2006 года.

Сам выход в четвертьфинал для команды Португалии стал лишь третьим в истории – в первый раз сборная этой страны вышла в эту стадию в плей-офф в 1966 году. И сразу заняла третье место.

Теперь сборную Португалии в четвертьфинальном матче ждёт крепкая сборная Марокко, удивившая всех на этом мундиале. Накануне марокканцы выбили из турнира сборную Испании, обыграв «красную фурию» в серии пенальти всухую – 3:0. А сами португальцы несколько минут назад разгромили сборную Швейцарии - 6:1.