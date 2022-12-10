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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду на скамейке отреагировал на пропущенный гол Португалии

10 Декабря 2022 • 18:55 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Сборная Португалии в субботу проводит матч 1/4 финала чемпионата мира против Марокко. После первого тайма «атласские львы» обыгрывают португальцев со счётом 1:0 благодаря голу, забитому из-за ошибки голкипера.

После пропущенного гола в кадр телевизионной трансляции показал звёздный Криштиану Роналду, который в стартовый состав сборной Португалии не попал. На лице находящегося на скамейке запасных форварда читалось разочарование.

Возможно, Криштиану Роналду выйдет на замену по ходу второго тайма. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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