Известный журналист Пирс Морган восхитился игрой сборной Португалии. Час назад португальцы разгромили сборную Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вышли в четвертьфинал, где сразятся с главным творцом сенсаций в плей-офф – сборной Марокко.

«Сегодня Португалия произвела фурор. Роналду ранее сказал мне, что думает, что они могут выиграть чемпионат мира. И они действительно могут.», - написал Морган в своей соцсети.

Следующий шаг к заветному трофею португальцы постараются преодолеть 10 декабря, когда встретятся с командой Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.