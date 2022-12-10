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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Масалитин: «Без Роналду Португалия играла лучше, это факт» эксклюзив

10 Декабря 2022 • 12:45 Комментировать
Марокко
...
Португалия
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Через 4 ч. 10 мин.

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на сегодняшние матчи четвертьфинала чемпионата мира.

-Что скажете по матчу Марокко – Португалия? Есть ли в этой паре фаворит?

- «Чемпионат непредсказуемый и выделять фаворита не стоит. Мы видели невнятную игру португальцев в группе. У них в запас сел Роналду, а вышел молодой нападающий, который сделал хет-трик. Появилась игра. Вот и думаешь, будет Криштиану играть или нет».

- И какие у вас мысли на этот счёт?

- «Не хочу гадать. Это дело тренера. Но то, что без Роналду сборная играла лучше – это факт».

- Чего ждёте от марроканской сборной?

- «Они молодцы. В группе очень хорошо выступили. Выбрали правильную тактику с Испанией – насытили среднюю линию, поставили «автобус». Испании удалось только соорудить момент на последних минутах матча. А так марокканцы дисциплинированно провели 120 минут, огрызались. Сами могли забить, если бы чуть-чуть повезло. Думаю, сегодня мы увидим такой же футбол в исполнении Марокко. Вперёд они не побегут. Понятно, что если пропустят, то раскроются. А так они будут придерживаться той же тактики, что с испанцами».

- Можно ли назвать Марокко открытием турнира?

- «Да. Они показали себя в матче с Испанией. Там собраны футболисты, которые играют в Европе. Особенно фланги. Нормальная средняя сборная. Хоть и без звёзд, но дисциплинированная и обученная».

- Сегодня Англия сыграет с Францией. Какая сборная вам кажется сильнее?

- «Если брать групповой этап, выделяется Франция У неё очень хорошая линия нападения. Мбаппе на сегодняшний день здорово смотрится. У Англии хорошая скамейка. За счёт этого они могут решить матч в свою пользу. А по игре, конечно, французы производят приятное впечатление. Буду сегодня болеть за них и за марокканцев».

- Здесь дело может дойти до серии пенальти? Сборные более-менее равные.

- «Загадывать бесполезно. Вот вчера бразильцы вели: удар, отскок и 1:1. А по пенальти проиграли. Поэтому трудно давать прогнозы».

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- Кого бы вы хотели видеть в финале?

- «Францию и Бразилию, которая уже вылетела. Этот чемпионат вообще непредсказуем».

- Аргентина и Хорватия сыграют в полуфинале. Какие здесь расклады?

- «Если хорваты дотянут до пенальти, то шансы будут. Команда возрастная. Она не может играть в одном темпе все 90 минут. Вчера хорваты приятно удивили. Особенно во втором тайме и в конце. Появился шанс, и они этим воспользовались. А так на бумаге в этой паре фаворит Аргентина. Очень многое зависит от Месси. Не дай бог, он травму получит или заболеет. Тогда Аргентина будет другая».

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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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