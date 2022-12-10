Бруну Фернандеш: «Мы разбиты»

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира в Катаре.

Португальцы считались явными фаворитами в четвертьфинальном матче против Марокко, но уступили с минимальным счётом.

«Мы просто разбиты. У нас были возможности, но мы не смогли их использовать и отыграть пропущенный гол. Очень неприятно завершать выступление на турнире таким образом. Потребуется время, чтобы принять данный исход», – сказал в послематчевом интервью футболист «Манчестер Юнайтед», отметившийся в Катаре двумя голами и тремя результативными передачами.