Экс-президент «Спартака»: «Роналду - неприятный тип и пижон»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о португальском центрфорварде Криштиану Роналду после четвертьфинального поединка чемпионата мира – 2022 против команды Марокко.

«Закончит ли Роналду в сборной? Мне все равно. Лично для меня Роналду - неприятный тип. Меня больше интересует Месси: сможет выиграть ЧМ или нет. А этот пижон мне неинтересен», - передает слова Червиченко издание «Чемпионат».

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира в Катаре, потерпев минимальное поражение от команды Марокко со счетом 0:1. В последних двух матчах на турнире Роналду входил в игру со скамейки запасных. На ЧМ он забил лишь один гол с пенальти.