Звезда сборной Марокко пропустил тренировку перед матчем с Португалией

Два игрока сборной Марокко пропустили тренировку команды в преддверии поединка против Португалии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Речь идет об Ашрафе Хакими и Найефе Агере.

Согласно информации RMC Sport, травма Хакими не носит серьезного характера. Ему дали возможность дополнительно восстановиться перед ¼ финала. Что касается Агера, то его участие в матче с пиренейцами под вопросом.

Поединок Марокко – Португалия состоится в субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.