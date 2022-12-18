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Моуринью готов возглавить сборную Португалии слухи

18 Декабря 2022 • 02:09 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью всерьёз рассматривает вариант с назначением в сборную Португалии.

59-летний специалист считается одним из главных претендентов на пост после отставки Фернанду Сантуша. Один из возможных сценариев для Моуринью – совмещение должностей в «Роме» и национальной команде, однако, как сообщалось ранее, руководство римлян не одобряет такой вариант. Согласно сведениям The Telegraph, «особенный» готов сменить работу в итальянском клубе на должность в сборной своей страны. Титулованному тренеру предложен контракт, рассчитанный до 2026 года.

Жозе Моуринью находится у руля «Ромы» с лета 2021 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона 2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии
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