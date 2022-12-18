Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью всерьёз рассматривает вариант с назначением в сборную Португалии.

59-летний специалист считается одним из главных претендентов на пост после отставки Фернанду Сантуша. Один из возможных сценариев для Моуринью – совмещение должностей в «Роме» и национальной команде, однако, как сообщалось ранее, руководство римлян не одобряет такой вариант. Согласно сведениям The Telegraph, «особенный» готов сменить работу в итальянском клубе на должность в сборной своей страны. Титулованному тренеру предложен контракт, рассчитанный до 2026 года.

Жозе Моуринью находится у руля «Ромы» с лета 2021 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона 2023/24.