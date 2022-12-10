Газзаев: «Со Швейцарией Португалия играла на таком уровне, как будто профессионалы вышли против любителей»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящей игре 1/4 финала чемпионата мира, в которой встретятся сборные Марокко и Португалии.

По мнению российского специалиста, Португалия значительно превосходит своего соперника в классе, поэтому имеет все шансы пробиться в полуфинал мундиаля.

Кроме того, Газзаев высказался о дальнейшей судьбе нападающего португальской команды Криштиану Роналду, который остался в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии (6:1).

«Знаете, как говорят, — победный состав не меняют. Это решение тренера. В том же матче со Швейцарией команда играла на таком уровне, как будто профессионалы вышли против любителей», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, матч Марокко — Португалия состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.