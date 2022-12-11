Пепе: «Роналду - флаг Португалии, мы должны быть благодарны ему»

Ветеран сборной Португалии Пепе высказался относительно нападающего национальной команды Криштиану Роналду, которого активно критикуют за невыразительную игру в нынешнем сезоне.

«Криштиану – это наш португальский флаг. Он простирается по всему миру. Роналду внес свой огромный вклад, поэтому мы должны быть благодарны ему», - передает слова 39-летнего защитника Mundo Deportivo.

На чемпионате мира в Катаре 37-летний центрфорвард забил всего один мяч в пяти встречах. Португалия завершила поход за титулом на стадии ¼ финала, минимально проиграв команде Марокко со счетом 0:1.