Пепе обратился к Сантушу после ухода из сборной Португалии

Один из лидеров португальской национальной команды Пепе поблагодарил Фернанду Сантуша, покинувшего тренерский пост сборной.

«Спасибо, тренер Фернанду Сантуш Спасибо за вашу работу, за лидерство и преданность делу. За радости и победы на протяжении многих лет. Спасибо за то, что вы служили португальскому футболу и всей стране. Ваше имя останется в истории португальского футбола», — написал защитник «Порту» в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее появилось подтверждение ухода Сантуша с наставнического кресла европейской сборной после восьми лет работы. На катарском чемпионате мира Португалия вылетела после поражения от Марокко на стадии четвертьфинала.