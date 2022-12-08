Фонте: «Роналду - легенда, никто не может учить его»

Экс-игрок сборной Португалии Жозе Фонте заступился за нападающего Криштиану Роналду, на которого в последнее время обрушилась волна критики из-за неудачной игры на чемпионате мира – 2022.

«Никто не может учить Криштиану. Роналду – легенда футбола. Для сборной очень хорошо, что в ее составе есть такой профессионал. Криштиану по-прежнему остается угрозой для соперников», - передает слова Фонте A Bola.

На чемпионате мира в Катаре 37-летний Роналду провел четыре матча и отметился одним забитым мячом.

В ¼ финала мундиаля сборная Португалии встретится с национальной командой Марокко.