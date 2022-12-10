Роналду ни разу за 8 матчей не забил в плей-офф ЧМ

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0.

Единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, воспользовавшись ошибкой соперника.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду вышел на поле на 51-й минуте. Форвард провел свой 8-й матч за карьеру в плей-офф ЧМ, не забив в них ни одного гола. Напомним, что для Криштиану это уже пятый чемпионат мира.

Марокко сыграет с победителем пары Англия - Франция, матч которых начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.