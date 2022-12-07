Бышовец рассказал о сильных качествах Пепе

Экс-главный тренер «Маритиму» Анатолий Бышовец поделился мнением о защитнике сборной Португалии Пепе.

Напомним, вчера, 6 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1) 39-летний футболист отметился забитым мячом, который в итоге стал для его команды победным.

По словам Бышовца, Пепе всегда выделялся не только умением правильно выбирать позицию на поле, но и отличной выносливостью, которая подкреплялась неуступчивым характером футболиста.

«Он был очень упорным и неуступчивым, терпеть не мог проигрывать. Это проявлялось как в единоборствах на поле, так и в быту», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

На стадии четвертьфинала чемпионата мира сборной Португалии будет противостоять команда Марокко. Этот матч состоится 10 декабря, и начнётся он в 18:00 по московскому времени.