Рамуш получил наивысшую оценку на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш удостоился наивысшей оценки на турнире от статистического ресурса.

21-летний представитель «Бенфики» трижды поразил ворота сборной Швейцарии в матче 1/8 финала (6:1), добавив к этому ещё и результативную передачу. Известный статистический портал SofaScore оценил выступление Рамуша в 9,8 баллов – лучший перформанс всего турнира на сегодняшний день. Второе место занимает голкипер Камеруна Девис Эпасси (9,1 в матче против Бразилии), третьи – Дейли Блинд (9,0 против США) и Антуан Гризманн (9,0 против Австралии).

Напомним, что Гонсалу Рамуш стал первым с 1990 года автором хет-трика в поединке плей-офф чемпионата мира.