Автор хет-трика Рамуш: «Роналду всегда пытается помочь»

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о своём успехе в поединке против Швейцарии.

21-летний игрок трижды забил и однажды ассистировал, а португальцы победили со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют против Марокко.

«Трудно как-то это комментировать, сейчас я живу мечтой. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче, и я сделаю всё от себя зависящее, – говорит в послематчевом интервью Рамуш. – Роналду постоянно беседует со мной и другими игроками сборной, он наш капитан и всегда пытается помочь каждому из нас», – отметил герой вечера, представляющий «Бенфику».