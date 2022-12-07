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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Автор хет-трика Рамуш: «Роналду всегда пытается помочь»

07 Декабря 2022 • 01:34 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о своём успехе в поединке против Швейцарии.

21-летний игрок трижды забил и однажды ассистировал, а португальцы победили со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют против Марокко.

«Трудно как-то это комментировать, сейчас я живу мечтой. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче, и я сделаю всё от себя зависящее, – говорит в послематчевом интервью Рамуш. – Роналду постоянно беседует со мной и другими игроками сборной, он наш капитан и всегда пытается помочь каждому из нас», – отметил герой вечера, представляющий «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Криштиану Роналду Сборная Португалии Гонсалу Рамуш
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